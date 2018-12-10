Сотрудники СБУ не разрешили проехать Донецкому митрополиту через линию разграничения

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Представители власти Украины не позволили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска - КПВВ "Новотроицкое".

Митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения традиционной (на протяжении вот уже 20 лет) совместной молитвы с архиереями УПЦ, насельниками обители и многочисленными паломниками в праздник иконы Божией Матери "Знамение", сообщает пресс-служба Донецкой епархии.

Между тем, как сказано в сообщении, без указания объективных причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения (так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ) было аннулировано.

"Единственная "причина" возникновения такой ситуации, по словам сотрудника Службы безопасности Украины на КПВВ "Новотроицкое", оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: "...особое распоряжение из Киева", - отмечают в епархии.

Между тем, как оказалось, электронный пропуск митрополита Илариона был аннулирован ещё 7 декабря, однако 8 декабря митрополит возвращался из Киево-Печерской лавры после заседания Священного Синода УПЦ в Донецк, и проблем при прохождении линии разграничения не возникло.

"Ещё большее непонимание вызывает факт того, что гражданину Украины отказано в неотъемлемом праве въезда на Родину", - подчёркивают в епархии, считая, что подобные действия свидетельствуют о "нежелании определённых сил в установлении мира, ведь в условиях противостояния Украинская православная церковь является единственным связующим звеном, обладающим авторитетом по обе стороны линии разграничения".

Кроме того, Донецкая епархия назвала провокационными данные действия СБУ, особенно в контексте недавнего обращения президента Украины к предстоятелю УПЦ с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков.

"Данная ситуация вопиюще свидетельствует, что власти Украины продолжают идти по выбранной ими линии грубого вмешательства в дела Церкви и откровенного преследования и дискриминации иерархов и священнослужителей УПЦ по религиозному признаку, явно нарушая при этом конституционные права граждан Украины (в случае с митрополитом Иларионом - право на свободу передвижения)", - заявляют в Донецкой епархии.

Как сообщалось, в сентябре этого года митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион оказался в числе иерархов УПЦ, попавших в базу сайта "Миротворец", который публикует личные данные "врагов Украины".