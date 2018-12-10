Главные новости
В РоссииСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяВ РоссииВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУЭкономикаАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Митрополита Донецкого и Мариупольского не выпустили с территории ДНР по указанию СБУ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону 9 декабря отказали в пересечении линии разграничения в КПВВ "Новотроицкое".

"Я могу подтвердить факт", - сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии агентству "Интерфакс" в понедельник, отвечая на вопрос относительно отказа митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону в пересечении линии разграничения в КПВВ "Новотроицкое".

Он также отметил, что обстоятельства и причины отказа во въезде известны Службе безопасности Украины.

В миреЕпископов УПЦ начали приглашать на "беседы" в СБУЕпископов УПЦ начали приглашать на "беседы" в СБУЧитать подробнее

Как сообщила пресс-служба Донецкой епархии, митрополиту Илариону 9 декабря отказали в пересечении линии разграничения в КПВВ "Новотроицкое". "9 декабря 2018 года представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской православной церкви высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска - КПВВ "Новотроицкое", - сказано в сообщении.

Митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области (территория , контролируемая Киевом) для совершения традиционной совместной молитвы в праздник иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря.

В сообщении указано, что без указания объективных причин право митрополита на пересечение линии разграничения (так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ) было аннулировано. Как утверждает пресс-служба со ссылкой на сотрудника СБУ, пропуск аннулирован 7 декабря, однако 8 декабря митрополит Иларион возвращался из Киево-Печерской Лавры в Донецк и проблем при прохождении линии разграничения не возникло.

В епархии расценивают этот инцидент как провокацию и недоумевают в связи с возникшей ситуацией в контексте недавнего обращения президента Украины Петра Порошенко к предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина

Новости по теме

В мире
Лидер украинских униатов поддержал объединительный соборЛидер украинских униатов поддержал объединительный собор
Хотя греко-католики не участвуют во внутренних делах православной общественности Украины, они решили поддержать ее молитвойПодробнее
 В Конгрессе США задумались о возможном импичменте ТрампаВ Конгрессе США задумались о возможном импичменте Трампа
Законодатели должны решить, насколько серьезны обвинения против американского президентаПодробнее
 Суд ЕС решил, что Великобритания может отказаться от Brexit в одностороннем порядкеСуд ЕС решил, что Великобритания может отказаться от Brexit в одностороннем порядке
Ранее нигде не прописывалось, что происходит, если страна-участница ЕС откажется от намерения выйти из союзаПодробнее
 Япония запретила госзакупки китайских Huawei и ZTEЯпония запретила госзакупки китайских Huawei и ZTE
Ранее китайских гигантов обвинили в кибершпионажеПодробнее
ЦИК Армении заявил о победе блока ПашинянаЦИК Армении заявил о победе блока Пашиняна
После обработки всех бюллетеней он лидирует с 70,43% голосовПодробнее
 СМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под ДамаскомСМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под Дамаском
Информационное агентство SANA сообщило, что "агрессии не было" и "движение в аэропорту было нормальным"Подробнее
 Глава аппарата вице-президента США отказался возглавить аппарат ТрампаГлава аппарата вице-президента США отказался возглавить аппарат Трампа
Ник Эйерс согласился помогать президенту лишь вне администрацииПодробнее
 СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по территории аэропорта в ДамаскеСМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по территории аэропорта в Дамаске
Предполагается, что целью стал некий груз, доставленный в Сирию на борту иранского самолета.Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 декабря7 фото
06 декабря
Фотохроника 6 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяВ РоссииВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУЭкономикаАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в миреВ России"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок В миреЯпония запретила госзакупки китайских Huawei и ZTEВ миреСМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под Дамаском

Депутат Госдумы от "Единой России" Брыксин лишился американской визы

В список жизненно важных лекарств в России добавили 36 препаратов

ЕС добавил в санкционные списки по Украине девять человек из-за выборов в ДНР и ЛНР

Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя

Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяМедведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основы Подробнее

Генерал таможни Галикеев получил условный срок за попытку присвоить служебную квартиру

В ЯНАО завели дело после того, как полицейский застрелил в больнице пациента

Музей истории ГУЛАГа предложил оцифровать данные о репрессированных

"Вильярреал" уволил главного тренера перед матчем со "Спартаком"

Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в миреЛидировавший ранее Катар снизил экспорт в это время года впервые с 2014 года Подробнее

"Морж" погиб после заплыва в ледяной воде на соревнованиях в Тюмени

Ленинградский вокзал эвакуирован из-за анонимного звонка о минировании

Лидер украинских униатов поддержал объединительный собор

Лидер украинских униатов поддержал объединительный соборХотя греко-католики не участвуют во внутренних делах православной общественности Украины, они решили поддержать ее молитвой Подробнее

Пациент "заминировал" НИИ им.Склифосовского

Венгерская шахматистка Полгар стала почетным вице-президентом ФИДЕ

Митрополита Донецкого и Мариупольского не выпустили с территории ДНР по указанию СБУ

Кран с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут в середине декабря

Суд отклонил иск "Гринпис" против строительства "Северного потока 2" в Ленобласти

Во ФСИН сообщили о выписке Сенцова из медчасти колонии

Кузнецова призвала занимать детей делом, а не запрещать рэп-концерты

Крупное месторождение серебра нашли в центре Китая

Москалькова призвала суд отпустить Пономарева на прощание с Алексеевой

Бывший врио начальника УФМС на Алтае пойдет под суд за взятку иконой

Мэра Смоленска оштрафовали на 20 тыс. руб. за задержку отчета о городском бюджете

В Конгрессе США задумались о возможном импичменте Трампа

В Конгрессе США задумались о возможном импичменте ТрампаЗаконодатели должны решить, насколько серьезны обвинения против американского президента Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');