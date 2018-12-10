Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в киевском аэропорту "Борисполь"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Белавиа" совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском международном аэропорту "Борисполь", самолеты перенаправляют в другие аэропорты, сообщает dtp.kiev.ua.

"В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета через жесткую посадку (...) В результате аварии полосу закрыли для полетов", - говорится на странице в фейсбуке в ночь на понедельник со ссылкой на очевидцев.

В сообщении уточняется, что из-за аварии и перегрузки других посадочных полос аэропорт часть рейсов отправляет в Харьков и Одессу.

Также сообщается, что некоторые самолеты садятся в "Борисполе", но для того чтобы снять нагрузку, больше самолетов отправляют в другие аэропорты

Ранее международный аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных изменениях времени вылетов и прибытии в связи со сложными погодными условиями.

"В связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса просим проверять расписание полетов", - уточняется в сообщении.

Также отмечалось, что аэропорт "Борисполь" работает в режиме ограниченной видимости.