"Аэрофлот" возобновил полеты между Якутском и Москвой

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Аэрофлот" вновь начала выполнять прямые регулярные рейсы из Якутска в Москву и обратно, сообщает во вторник пресс-служба аэропорта "Якутск".

"11 декабря в аэропорт "Якутск" из московского Шереметьево прибыл первый в осенне-зимнем периоде рейс авиакомпании "Аэрофлот". В зимнем расписании аэропорта "Якутск" до 30 марта 2019 г. "Аэрофлот" будет выполнять 5 рейсов в неделю, кроме среды и воскресенья", - говорится в сообщении.

На воздушном судне Boeing 737-800 в Якутск прибыло 126 пассажиров, в Москву рейс вылетел при полной загруженности (число занятости кресел - 156 из 158).

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" откажется от полетов в аэропорт Якутска на время реконструкции там взлетно-посадочной полосы (ВПП). Рейсы планировалось прекратить выполнять после 28 октября 2018 года.

"Аэрофлот" объяснял свой отказ от полетов тем, что у компании нет самолетов Boeing-737-700, единственных способных сесть на укороченной для ремонта ВПП. Кроме того, "при такой полосе с допусками пилотов тоже есть определенные проблемы".

Позднее глава Якутии Айсен Николаев сообщил о договоренности с руководством авиаперевозчика о том, что рейсы все же будут выполняться с 1 декабря.