СМИ рассказали о контактах россиян с 14 соратниками Трампа

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российские граждане общались с не менее чем 14 соратниками президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании и начала президентского срока, сообщает газета The Washington Post в воскресенье.

Газета уточняет, что с российской стороны в контактах участвовали Сергей Кисляк, до 2017 года служивший послом России в США, а также Аркадий Дворкович, на тот момент занимавший пост заместителя премьер-министра, тяжелоатлет Дмитрий Клоков, адвокат Наталья Весельницкая и Константин Климник, служивший, по данным издания, в советской армии.

российский посол, заместитель премьер-министра, поп-певец, тяжелоатлет, адвокат и ветеран советской армии. По словам Washington Post, россияне постоянно вступали в контакт с членами семьи Трампа, его друзьями и приближенными, некоторые из них предлагали Трампу помощь в проведении кампании, развитии бизнеса в сфере недвижимости или компромат на его противника в президентской гонке Хиллари Клинтон. Также поступали предложения об организации встречи с Владимиром Путиным.

ФБР с 2017 года ведет расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США, а также о якобы наличии связей между членами предвыборной команды президента США Дональда Трампа и представителями России.