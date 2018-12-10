Порошенко пообещал не ограничивать конституционные права в регионах с военным положением

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нарушения конституционных прав граждан Украины, которые допускает введенный в ряде областей режим военного положения, не будет, если не случится "открытой агрессии" России.

"Для предотвращения и недопущения других провокационных операций агрессора, в том числе наземных, против независимости и территориальной целостности Украины я своим указом ввел в действие решение СНБО об обеспечении суверенитета и введения военного положения в стране... При этом, если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, моя принципиальная позиция - никакие ограничения конституционных прав и свобод не состоятся", - говорится в обращении президента Украины к народу по случаю Международного дня прав человека.

По его словам, именно РФ несет полную ответственность за нарушение прав человека в Крыму и Донбассе, и "об этом говорится в большинстве международных документов, принятых авторитетными международными организациями: ООН, ОБСЕ, ПАСЕ".

"Соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений РФ против Украины и наших сограждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге", - отметил Порошенко.

Военное положение было введено в 10 регионах Украины с 26 ноября сроком на 30 дней. Оно стало реакцией на инцидент с задержанием российской стороной в Керченском проливе трех украинских судов.