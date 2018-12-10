Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию вокруг конфликта в Керченском проливе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил последствия конфликта в Керченском проливе по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщает пресс-служба Кремля телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Продолжено обсуждение обстановки, сложившейся в результате нарушения украинскими кораблями 25 ноября с.г. государственной границы Российской Федерации. Выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей", - говорится в сообщении.

Стороны также затронули тему сирийского кризиса. "Отмечен приоритетный характер задач по продвижению межсирийского диалога и формированию Конституционного комитета", - отмечает пресс-служба.

"Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - говорится в сообщении.