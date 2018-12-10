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Bloomberg сообщил о переносе голосования по Brexit в британском парламенте

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Глава британского правительства Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по соглашению о Brexit, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства сообщил, что такой шаг мог быть предпринят для того, чтобы избежать крупного поражения на голосовании.

Между тем, по словам представителя Мэй, на которого ссылается британский телеканал Sky News, голосование состоится, как и запланировано, 11 декабря.

По оценкам Sky News, за нынешний проект документа готовы проголосовать 187 парламентариев, против - 418.

Накануне британский министр по Brexit Стивен Баркли также заявлял, что голосование по соглашению о выходе Британии из Евросоюза пройдет в британском парламенте именно 11 декабря.

Газета Sunday Times сообщала, что Мэй отправится в Брюссель, чтобы снова провести переговоры по Brexit в качестве окончательного дипломатического шага, и его результатом может стать перенос голосования.

Газета отмечала, что провал голосования по Brexit приведет к негативным последствиям для Мэй в качестве британского премьер-министра.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

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Теги: Великобритания, Brexit

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