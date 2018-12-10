Голосование по Brexit в британском парламенте перенесено

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Британский премьер Тереза Мэй объявила о переносе голосования по проекту Brexit в парламенте, которое ранее было назначено на 11 декабря, сообщает в понедельник Sky News.

"Мы отложим голосование, запланированное на завтра", - сказала Мэй, выступая в парламенте. Предполагаемую новую дату голосования она не назвала.

Мэй отметила, что услышала различные мнения о сделке, и исходя из них можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует обширная и глубокая обеспокоенность".

"В результате, если бы мы продвинулись, и провели голосование завтра, то сделка была бы отвергнута", - отметила Мэй.

При этом она выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку по Brexit.