Профсоюзы посчитали анонсированные Макроном меры недостаточными

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Во французских профсоюзах прокомментировали заявления президента Эммануэля Макрона о мерах, связанных с массовыми протестами "желтых жилетов", отмечая, что его предложения недостаточны и не решат проблем трудящихся.

В одном из наиболее влиятельных профсоюзов, Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), призвали к новым акциям протеста. Лидер этого профсоюза Филипп Мартинез в эфире радиостанции France Info призвал проводить демонстрации с 14 декабря "совместно с "Желтыми жилетами".

Ранее после серии акций протеста "желтых жилетов" власти Франции уже пошли на уступки, и Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Затем президент в обращении к нации объявил о постепенном повышении МРОТ. Он попросил работодателей выплатить премии по итогам года и пообещал не брать налогов со сверхурочных. Он назвал такие меры частью "экономического и социального чрезвычайного положения".

Как сообщалось, в середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на бензин, однако со временем перечень требований расширился. Протестующие стали выражать недовольство политикой правительства в целом. Они стали требовать повышения минимальной зарплаты, индексации пенсий, обеспечение защиты французской промышленности, а также борьбу с безработицей и оказания помощи бездомным.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Поначалу акции в основном носили мирный характер. Однако постепенно протесты начали набирать силу и радикализовываться. Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы. 8 декабря на улицы Парижа вновь вышли недовольные французы, однако акции были менее массовыми, но сопровождались интенсивными противостояниями протестующих с полицией.