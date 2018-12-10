Макрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во Франции

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник на фоне массовых протестов "желтых жилетов" заявил, что со следующего года во Франции будет увеличена минимальная заработная плата.

"Минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться по 100 евро в месяц начиная с 2019 года", - сказал он в ходе телеобращения к согражданам

Кроме того, по словам президента, со следующего года работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

"Я попрошу всех работодателей, которые могут это сделать, выплатить премии по итогам года, с которых не будут взиматься налог", - добавил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что граждане страны должны жить "достойным образом".

Говоря о протестах и беспорядках, президент Франции отметил, что решительно выступает против насилия.

"Никакая злость не оправдывает нападений на полицейских, жандармов, а также нанесения ущерба магазинам и общественным учреждениям", - сказал Макрон.

В ходе выступления он признал, что при решении некоторых проблем допускал ошибки. При этом президент не забыл напомнить и о тои, что многие трудности, с которыми сейчас сталкиваются французы - это не столько его вина, сколько результат решений, которые власти принимали в течение последних 40 лет.

Ранее после серии акций протеста "желтых жилетов" власти Франции уже пошли на уступки, и Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее.

Как сообщалось, в середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на бензин, однако со временем перечень требований расширился. Протестующие стали выражать недовольство политикой правительства в целом. Они стали требовать повышения минимальной зарплаты, индексации пенсий, обеспечение защиты французской промышленности, а также борьбу с безработицей и оказания помощи бездомным.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Поначалу акции в основном носили мирный характер. Однако постепенно протесты начали набирать силу и радикализовываться. Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы. 8 декабря на улицы Парижа вновь вышли недовольные французы, однако акции были менее массовыми, но сопровождались интенсивными противостояниями протестующих с полицией.