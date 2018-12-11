СБУ выпустила брошюры об "опасности" Украинской православной церкви

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины издала на украинском и английском языках несколько информационных буклетов, в которых рассказано об "использовании Украинской православной церкви спецслужбами РФ", сообщается на сайте СБУ.

Серию специальных брошюр снабдили QR-кодами (англ. quick response code - код быстрого реагирования, считывается при помощи смартфонов), чтобы любой желающий мог получить доступ к "контролируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности, как обнаруженных СБ Украины, так и собранных общественными активистами".

"Целенаправленные инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия могут стать поводом для открытого военного вторжения вооруженных сил РФ в нашу страну", - так пояснил глава СБУ Василий Грицак необходимость распространения подобной информации.

Ранее СБУ открыла уголовное производство по статьям "госизмена" и "разжигание розни", допросив в рамках этого производства священников УПЦ. В Ровенской области десятки клириков были вызваны на допрос в региональное отделение Службы безопасности. Обыски в рамках уголовного дела были проведены и в других епархиях.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) с самого начала отказалась от участия Объединительном соборе, цель которого - создание украинской церкви, независимой от Московского патриархата, которой, как предполагалось, Константинополь вручит томос об автокефалии. 7 декабря Синод УПЦ заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей не имеет права созывать на Украине какие-либо собрания и что решения, принятые этим "собором", не будут иметь никакой канонической и юридической силы.