На Украине произошла массовая драка между представителями неканонических церквей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Переход клирика из одной неканонический церкви в другую стал причиной массовой драки на западе Украины, в результате которой архиерею сломали посох, а священнику - ребра.

Драка произошла в Успенском храме села Винятинцы Тернопольской области между архиепископом т.н. Украинской автокефальной православной церкви Тихоном Петранюком и прихожанами во главе с настоятелем Иоанном Бойко, сообщило региональное издание "20 минут".

Поводом стал указ о запрете Бойко в служении в УАПЦ на том основании, что два месяца назад он вместе со своим приходом перешёл в т.н. Киевский патриархат.

Чтобы зачитать указ, архиерей УАПЦ пришел в храм во время богослужения. Прихожане возмутились его поступком и закрыли перед ним двери храма, однако он все же вошел в церковь и стал зачитывать свой указ. В ответ верующие отобрали у своего бывшего архиерея посох, сломали его и бросились в драку.

В итоге священник, из-за которого случился инцидент, получил сотрясение головного мозга и перелом рёбер.

Конфликт между представителями неканонический церквей случился за несколько дней до 15 декабря, когда на Украине должен пройти т.н. объединительный собор, призванный создать в стране церковь, независимую от Московского патриархата. Реализации этой идеи власти страны добиваются с апреля, когда президент Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею дать Украине томос об автокефалии.

Между тем на протяжении всего процесса подготовки собора между его потенциальными участниками то и дело возникали споры. В частности, лидер Киевского патриархата Филарет Денисенко настаивал на своём формате проведения собора, на принятии устава, который предложит он, а также на сохранении за собой патриаршего титула. Амбиции Филарета, однако, не встречали понимания у лидера УАПЦ Макария Малетича и у Константинопольского патриархата.