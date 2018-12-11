Иран подтвердил испытание баллистической ракеты в начале декабря

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Командующий военно-космическими силами иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде подтвердил информацию о недавнем испытании в Иране баллистической ракеты.

"Мы продолжаем наши ракетные испытания, и последнее из (испытаний - ИФ) было значимым", - приводит агентство "Фарс" его слова.

Накануне Хаджизаде заявил, что Иран обладает возможностью создавать ракеты с дальностью действия, превышающей 2 тыс. км - в настоящее время на вооружении у Ирана стоят такие ракеты. Однако, по его словам, пока у Ирана нет необходимости производить более дальнобойные ракеты.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран нарушил резолюцию СБ ООН, проведя испытание баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок. Закрытые консультации СБ ООН, созванные по инициативе Великобритании и Франции, состоялись 4 декабря.

Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский тогда заявил "Интерфаксу", что обвинения со стороны ряда западных стран в том, что Иран, осуществляя испытания баллистических ракет, нарушает резолюцию ООН по иранскому атому, бездоказательны.

"Российская Федерация не обладает какими-либо сведениями о том, что Иран 1 декабря испытывал баллистическую ракету, спроектированную для доставки ядерных боеприпасов. Также никаких свидетельств об этом не было представлено ни Великобританией, ни Францией в ходе консультаций СБ ООН по данному вопросу", - заявил дипломат.

Как пояснил Стржижовский, Россия не считает, что "имело место нарушение Ираном резолюции СБ ООН 2231, содержащей лишь призыв, а не запрет, как утверждают наши западные партнеры, к Тегерану воздержаться от деятельности, связанной с пусками баллистических ракет, спроектированных для доставки ядерных боеприпасов".