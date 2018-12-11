Социологи назвали Тимошенко лидером электоральных предпочтений украинцев

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Позицию лидера президентского рейтинга удерживает глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, на втором месте - шоумен Владимир Зеленский, закрывает тройку действующий президент Украины Петр Порошенко.

Если бы выборы президента Украины происходили в ноябре и респонденты могли выбирать из 37 фамилий кандидатов, то 11,9% (21,2% среди тех, кто определился со своим выбором) проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 8,2% (14,6%) - за Владимира Зеленского, 6,5% (11,6%) - за Петра Порошенко, 6,2% (11%) - за лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые были представлены на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Кроме того, 4,9% (8,7% из тех, кто определился со своим выбором) намерены проголосовать за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,6% (8,2%) - за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 2,1% (3,8%) готовы отдать свой голос рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука.

Вместе с тем, 27,6% респондентов не определились со своим выбором, 9,3% решили не принимать участие в голосовании, а 4,7% вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бюллетень.

Что касается второго тура, то, согласно опросу, действующий президент Порошенко проигрывает возможным кандидатам - Бойко, Вакарчуку, Зеленскому и Тимошенко.

В свою очередь, лидер "Батькивщины" во втором туре проигрывает только Зеленскому.

Опрос был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Было опрошено 2 тыс. респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.