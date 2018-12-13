МИД РФ заявил о готовящемся Киевом наступлении в Донбассе с выходом к границам России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Киев готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата (находящейся под контролем Донецкой Народной Республики - ИФ) территории Приазовья и выхода на границу с Россией", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.

По ее словам, "для осуществления боевых задач планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку, ее пополнение силами и средствами осуществлялось вооруженными силами Украины на протяжении последних месяцев".

"Только в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что "по замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации нужно президенту Украины Порошенко, нужно как воздух, чтобы попытаться остановить неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности накануне выборов".

В начале сентября в сомопровозглашенной Донецкой народной республике сообщали, что Вооруженные силы Украины сформировали наступательную ударную группировку общей численностью свыше 12 тысяч человек.

Между тем 1 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия развернула вдоль украинских границ большое количество военнослужащих и техники, в то числе более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов. "В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и восемь подводных лодок, в том числе и ударных - 23 корабля и шесть подводных лодок", - отметил тогда Порошенко.

С 26 ноября на Украине действует военное положение. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе с задержанием трех кораблей ВМС Украины.