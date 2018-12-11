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Маск намекнул на скорое появление прототипа первого пикапа Tesla

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава Tesla Илон Маск намекнул на возможное появление первого пикапа компании на электрической тяге уже в 2019 году.

"Мне жутко не терпится выпустить пикап... Возможно, в следующем году мы представим прототип", - написал он в твиттере в ответ одному из пользователей.

Ранее в этом году Маск неоднократно вспоминал о крупногабаритных электромобилях. В ноябре он говорил о возможности появления большого пикапа Tesla на шесть мест с запасом хода без подзарядки 400-500 миль (до 800 км).

Между тем, Tesla уже отстает в этом сегменте от других производителей. Так, стартап Rivian Automotive на ноябрьском автосалоне в Лос-Анджелесе представил прототип первого пикапа с электрическим двигателем R1T.

Акции Tesla подорожали на 1,7% в ожидании основной сессии в Нью-Йорке во вторник.

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Теги: Илон Маск, Tesla

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