Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Презентация для журналистов и вип-гостей прошла во вторник вечером.
На Tesla Model S гости прибыли на станцию, расположенную, по словам самого Маска, "на чьем-то заднем дворе" в гуще жилого квартала, и заехали в лифт, который опустил их под землю на глубину около девяти метров.
Elon Musk has unveiled a tunnel underneath Los Angeles which the billionaire says is a milestone towards eliminating traffic in congested cities.— James E Daspit (@treasurecolecto) 19 декабря 2018 г.
At an event on Tuesday night, Mr Musk"s "The Boring Company" unveiled a 12-foot-wide, one-mile test #tunnel in Hawthorne, #California pic.twitter.com/aIBas14kuo
После того, как спуск закончился, узкий тоннель из красного стал зеленым, и автомобиль тронулся, набрав скорость около 65 км/ч (Маск обещает, что в дальнейшем можно будет ездить со скоростью 241 км/ч).
It"s Showtime for #ElonMusk"s #Tunnel. #Transit #Loop (congestion and pollution is so bad it's worthwhile to look at any new solutions) https://t.co/m1c47NN3rt— rosemary eng (@RengsecondEng) 19 декабря 2018 г.
Репортер Associated Press, побывавший на презентации, отметил, что автомобиль сильно трясло, так что одного из гостей укачало.
Tesla преодолела расстояние более чем в полтора километра за три минуты, примерно столько же ей потребовалось, чтобы выехать на поверхность. Маск, который видит в подземных тоннелях решение проблемы транспортной загруженности Лос-Анджелеса, назвал поездку "эпичной".
"Я подумал: "Эта штука работает!", - заявил он, пояснив, что в будущем тоннели станут "гладкими, как стекло", а неровности прототипа связаны с нехваткой времени и проблемами с асфальтоукладчиком.
Тоннель построила The Boring Company - "дочка" SpaceX. По мысли Маска, система таких тоннелей может появиться под всем Лос-Анджелесом и другими городами мира, существенно разгрузив движение на улицах. Ездить по ним смогут электромобили любых производителей. Для этого их необходимо будет оснастить специальными колесами, которые для движения в тоннеле будут выдвигаться перпендикулярно основным. Стоимость такого оснащения для одной машины составит около $200-300.
Elon Musk's LA tunnel turns Teslas into a 'rail-guided train'— Trip on Tech (@TriponTech) 19 декабря 2018 г.
According to Musk, it could carry cars at speeds over 150 MPH.#boringcompany #elonmusk #gear #hyperloop #la #losangles #masstransit #subway #tesla #theboringcompany #transportation #tunnel #tripontech @TriponTech pic.twitter.com/xl4TWLCrsB
Тоннели будут похожи скорее на скоростное шоссе, чем метро, говорит Маск. Однако он не исключает возможность, что им также смогут воспользоваться пешеходы и велосипедисты.