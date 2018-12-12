Администрация президента Южной Кореи не ожидает приезда Ким Чен Ына в Сеул в этом году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Представители администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что визит лидера КНДР в Сеул до конца года вряд ли возможен, сообщает Ренхап.

"На данный момент мы можем сказать, что для Ким Чен Ына было бы трудно совершить поездку в Сеул до конца этого года", - цитирует агентство представителя администрации президента.

Между тем, по его словам, правительство Южной Кореи "открыто" для возможности визита лидера КНДР в начале следующего года.

"Но мы не знаем точно, произойдет ли это", - добавил он.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что визит Ким Чен Ына в Южную Корею может состояться 18-20 декабря.

В канцелярии южнокорейского президента опровергли предположения СМИ о дате визита, отметив, что Ким Чен Ын может посетить Южную Корею в декабре или в начале следующего года.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что продолжает рассчитывать на то, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул состоится до конца года, однако не уверен в этом.

"Сохраняется возможность, что визит председателя Ким Чен Ын состоится в нынешнем году, но существуют более важные вещи, чем сроки", - заявил он в ходе визитав Новую Зеландию.