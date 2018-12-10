США ввели санкции против трех высокопоставленных чиновников КНДР

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США в понедельник внес в санкционный список по Северной Корее трех высокопоставленных партийных деятелей КНДР. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном на сайте.

Среди попавших под действие ограничительных мер - руководитель отдела пропаганды и агитации ТПК Пак Кван Хо, министр государственной безопасности Чхон Кён Тхэк, а также глава департамента по вопросам организации и разъяснительной работы ТПК Чхве Рён Хэ.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США сегодня внесло (в санкционный список - ИФ) трех граждан в ответ на серьезные нарушения прав человека и цензуру, допущенные северокорейским режимом", - говорится в заявлении, распространенном на сайте Минфина США.

В нем отмечается, что ограничительные меры вводятся против северокорейских официальных лиц, которые занимаются в Северной Корее деятельностью, связанной с цензурой и нарушением прав человека при поддержке режима.

"Эти санкции показывают неизменную поддержку со стороны США свободе выражения мнений и несогласие с цензурой и нарушением прав человека", - говорится в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина. В нем подчеркивается, что Вашингтон систематически осуждает за это северокорейским режим.