Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Юрист Майкл Коэн, экс-адвокат президента США Дональда Трампа, осужден на три года, за серию преступлений, включая финансовые нарушения во время президентской кампании и выплату отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с нынешним президентом США. Как сообщает "Би-би-си", также Коэн оштрафован на $2 млн.

Сам адвокат ранее заявил, что берет на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения, налоговые махинации и ложные показания Конгрессу США.

В ходе судебного заседания Коэн заявил судье, что Трамп вынудил его пойти "по пути тьмы" и что его слабостью была его слепая преданность нынешнему президенту США.

Он является фигурантом дела, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Трампа и РФ. Российская сторона и сам Трамп неоднократно отвергали эти подозрения.

Ранее Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний конгрессу по "российскому делу".

Как сообщалось, федеральные прокуроры обвинили Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноатрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

В марте Сторми Дэниелс рассказала, что подверглась угрозам за попытку обнародовать информацию об интимной связи с Трампом в 2006 году.