Что произошло за день: среда, 12 декабря

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Роскомнадзоре заявили о возможных поправках в закон, чтобы блокировать сайты-нарушители, включая Google. Замглавы ведомства Вадим Субботин напомнил, что поисковик не выполняет требования о фильтрации выдачи от запрещенного контента. Он пообещал, что Роскомнадзор проведет повторную проверку Google и в случае нарушения оштрафует его на 700 тысяч рублей.

- Уральская чиновница Ольга Глацких, заявлявшая, что государство не просило родителей заводить детей, вернулась на работу. Она продолжит возглавлять департамент молодежной политики Свердловской области на время его реорганизации. Губернатор Евгений Куйвашев объяснил, что оснований для ее увольнения нет.

- В Госдуму внесен проект закона о наказании за распространение в интернете материалов, выражающих неуважение к обществу и государству. Разработавшие документ сенаторы предлагают штрафовать за такие нарушения или отправлять под административный арест. В СПЧ назвали инициативу немыслимой и нелепой.

- К концу недели в Москве похолодает до минус 18 градусов. По данным синоптиков, похолодание в столицу принесет антициклон, влияние которого будет ощущаться уже в четверг - выпадет снег, на улицах возможен гололед.

- Дума рассмотрит законопроект о распространении в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации. За публикацию фейковых новостей предлагается наказывать граждан штрафом в 3 - 5 тысяч рублей; юрлиц штрафовать на сумму от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

- Экс-адвокат Дональда Трампа осужден на три года за финансовые преступления. Майкл Коэн, который фигурирует в расследовании о так называемом российском вмешательстве, заявил, что это Трамп вынудил его пойти "по пути тьмы".

- Анатолий Чубайс вновь займется энергетикой - он возглавит Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии. В Ассоциацию войдет, в том числе, "Роснано", главой которого является Чубайс. Заинтересован во вступлении и "Росатом".