Экзархи Константинополя провели первую литургию в Андреевской церкви в Киеве

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Андреевской церкви в четверг утром началась первая архиерейская литургия в недавно восстановленной ставропигии Константинопольского патриархата в Киеве, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Богослужение возглавляют экзархи Константинопольского патриарха.

На службу в Андреевской церкви собрались более полусотни человек, преимущественно журналисты. Также среди посетивших литургию - руководитель Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковаль, советник президента Украины Ростислав Павленко.

В Андреевской церкви проходят реставрационные работы, поэтому часть стен и иконостас закрыты защитными занавесами и строительными лесами.

В сентябре 2018 года Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

11 октября по итогам заседания Константинопольского патриархата было принято, в частности, решение восстановить ставропигию Вселенского патриархата в Киеве, "одну из его многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда".

Президент Украины Петр Порошенко предложил передать находившуюся в пользовании Украинской автокефальной церкви Андреевскую церковь Вселенскому патриарху и внес соответствующее представление в Раду. Эта инициатива была поддержана парламентом.