Более половины архиереев УПЦ вернули Варфоломею приглашения на объединительный собор

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Более 50 архиереев Украинской православной церкви (Московского патриархата), которые получили от Константинопольского патриарха Варфоломея приглашения на объединительный собор, отправили их обратно в Стамбул.

"Архиереи Украинской православной церкви продолжают возвращать послание от Константинопольского патриарха Варфоломея с приглашениями на "объединительный собор" по адресу отправителя - на Фанар", - сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) на своем сайте.

Отмечается, что так поступили уже 56 архиереев, без учета епископов, которые изначально отказались принимать письма с приглашениями.

Согласно отчету управляющего делами за 2018 год, всего каноническая УПЦ насчитывает 97 архиереев.

Как сообщалось 8 декабря, глава УПЦ митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в объединительном соборе, который состоится 15 декабря в Киеве.