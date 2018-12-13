Подозреваемый в связях с ИГ россиянин арестован в Польше

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина России, уроженца Чечни по подозрению в связях с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщил в четверг в эфире польского телевидения представитель министра-координатора по делам спецслужб Станислав Жарын.

"Задержание проведено в конце ноября", - отметил он.

"Альви А. был направлен в прокуратуру, где ему огласили обвинения в участии в организации террористического характера. По решению суда он был арестован", - добавил Жарын.

Из материалов польского Агентства внутренней безопасности следует, что "Альви А." мог принимать участие в боях на Ближнем Востоке, а также поддерживать контакты с радикальными мусульманами, отмечает польское телевидение.