ФСБ раскрыла группу, финансировавшую боевиков под видом благотворительности

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ России пресекла деятельность группировки, финансировавшей под видом благотворительности боевиков запрещенных в РФ международных террористических организаций ИГ и "Джабхат ан-Нусра".

"11 декабря на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана в рамках возбужденного уголовного дела у подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты значительное количество банковских карт, задействованных в финансировании терроризма, экстремистская литература, инструкции для приобретения экипировки и телефонных СИМ-карт", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что задержаны семь человек, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. По данным спецслужбы, за период с 2016 года эти люди перевели боевикам более 38 млн рублей. Деятельность злоумышленников была пресечена совместно ФСБ России, Следственным комитетом и Федеральной службой войск Национальной гвардии.

ЦОС ФСБ сообщает, что скрывающийся за рубежом приверженец радикального ислама Ахмеднабиев И.С. организовал под видом благотворительности разветвленную законспирированную сеть, предназначенную для финансовой поддержки террористов. Члены группы размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в соцсетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи "подвергались целенаправленной идеологической обработке".

"Под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые "благотворительные фонды" "Мухаджирун" и "Сальсабиль" получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства", - сообщает ЦОС ФСБ.

В состав этой группы входили российские гражданке - родственники международного террориста Саидова М.Ш. (позывной "Амир Якуб") задержан в Турции за терроризм, бывшие участники бандгрупп Арби Бараева (ликвидирован в 2001 г. на территории Чечни) и Беслана Махаури (ликвидирован в 2015 г. на территории Ингушетии).

Безналичные переводы осуществлялись в адрес двух российских гражданок, разыскиваемых за финансирование терроризма и участие в деятельности террористических структур. Женщины находятся в Сирии в составе боевых подразделений ИГ, отметили в ЦОС ФСБ.

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу" о расследовании столичным главком ведомства уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

"По уголовному делу допрошено более 20 свидетелей, получены сведения о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов дела, исследуются контакты задержанных с участниками международной террористической организации, проводится осмотр и анализ полученных переписок, сведений о телефонных переговорах, сведений о движении денежных средств по расчетным счетам", - сказала Петренко.

Она отметила, что в ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.