Стороны йеменского конфликта согласились вывести войска из Ходейды

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что стороны конфликта в Йемене пришли к согласию относительно вывода войск из портового города Ходейда, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Такое решение принято по итогам мирных переговоров по Йемену между представителями правительства Йемена и повстанцами-хуситами в городе Римбо к северу от Стокгольма.

При этом Гутерриш поблагодарил делегации за решимость вывести войска из Ходейды, назвав это "очень важным шагом" и "реальным прогрессом в отношении будущих переговоров и окончания военного конфликта".

"Спасибо, что прибыли сюда, чтобы обсудить лучшее будущее для Йемена", - сказал Гутерриш, выступая на пресс-конференции в Римбо.

Следующий раунд переговоров по Йемену намечен на конец января 2019 года.

Как сообщалось, переговоры по урегулированию ситуации в Йемене стартовали в Швеции на прошлой неделе. В них принимают участие правительственная делегация Йемена во главе с руководителем МИД Халедом аль-Ямани и представители повстанцев-хуситов.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.