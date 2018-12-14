Сенат США принял резолюцию о прекращении американской поддержки Эр-Рияда в йеменском конфликте

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США одобрил резолюцию о прекращении поддержки США Саудовской Аравии в военном конфликте в Йемене. Как следует из итогов голосования, за резолюцию выступило 56 сенаторов, 41 высказались против.

Сторонники йеменской резолюции потеряли некоторую поддержку Республиканской партии со времени первоначального процедурного голосования в конце прошлого месяца.

Тогда законодатели 63 голосами "за" и 37 "против" проголосовали за то, чтобы продвигать резолюцию.

"Я надеюсь ... мы направим громкий и мощный сигнал, приняв эту резолюцию. Мы заявим, что собираемся принести мир в эту страну (Йемен - ИФ) и что Конгресс Соединенных Штатов собирается подтвердить свои конституционные полномочия, что он есть орган, который делает войну, а не президент", - заявил один из авторов резолюции сенатор Берни Сандерс.

Прежде чем резолюция поступит к президенту США Дональду Трампу, она должна быть принята Палатой представителей.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что наложит вето на данный документ.

Тем не менее, голосование в Сенате в четверг подчеркивает глубину разочарования Саудовской Аравией на Капитолийском холме, а также растущие противоречия между Белым домом и Конгрессом в отношении королевства.