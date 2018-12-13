Производство автоматов Калашникова запланировали организовать в Индии с 2019 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Планы по налаживанию в Индии выпуска автоматов Калашникова, производству вертолетов Ка-226Т обсуждены в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Обсудили подготовку программы военно-технического сотрудничества до 2030 года, организацию производства в Индии вертолетов Ка-226Т ... Детально рассмотрели шаги по налаживанию выпуска автоматов Калашникова в Индии в 2019 году", - сказал Фомин, подводя итоги заседания, которое прошло в четверг в Нью-Дели.

"Подписали соглашение о создании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое позволит завершить реструктуризацию межправкомиссии и наладить более тесное взаимодействие в военной сфере", - сообщил Фомин.

Заседание российско-индийской межправкомиссии по ВТС прошло под председательством глав военных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Нирмалы Ситхараман.