Саммит ЕС потребовал освободить украинских моряков

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что главы государств и правительств потребовали на саммите ЕС освобождения задержанных Россией близ Керченского пролива украинских катеров и моряков.

"Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения судов и свободного прохода всех судов через Керченский пролив в Азовское море", - написал Туск в твиттере в четверг вечером.

Главы МИД стран ЕС 10 декабря выступили с аналогичными требованиями.

Ранее в четверг Туск сообщил, что лидеры Евросоюза договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по Минским договоренностям.

Конфликт в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.