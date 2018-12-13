Российский военный арестован в Армении по подозрению в убийстве женщины

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Суд первой инстанции Ширакской области Армении удовлетворил ходатайство следственного органа об аресте военнослужащего российской военной базы в Гюмри.

"Решением суда военнослужащий арестован", - сказал "Интерфаксу" начальник службы по связям с общественностью Высшего судебного совета Армении Арман Хачатрян.

Между тем, источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что военнослужащий содержится на территории российской военной базы.

Как сообщалось ранее, российский военный был задержан по подозрению в убийстве местной жительницы.

Как сообщали местные СМИ, по факту убийства 3 декабря в городе Гюмри 57-летней женщины-дворника было возбуждено уголовное дело. Женщина скончалась от побоев.