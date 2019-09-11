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В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

Проверку по факту начал Следственный комитет Армении

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российское военной базой. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

По ее словам, на теле были царапины. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Проверкой занимается следственный отдел Ширакской области Следственного комитета.

Издание Shamshyan.com со ссылкой на источники назвало имя погибшего и уточнило, что он служил по контракту и был сержантом. Его тело днем 10 сентября нашли врачи скорой помощи, которых вызвали в многоквартирный дом в квартале Муш. По сведениям издания, у погибшего были царапины на лице, правой руке и правой ноге.

Армения Гюмри Следственный комитет

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