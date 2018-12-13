Главные новости
В миреМария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против СШАВ миреЕС решил продлить санкции против РФСпортПрокуратура установила нарушения при расследовании дела Мамаева и Кокорина
В мире

Чавушоглу и Помпео обсудили Сирию по телефону

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии, сообщает газета Daily Sabah.

Разговор состоялся в четверг. Стороны обсудили "недавние события в Сирии", сообщает газета со ссылкой на дипломатический источник.

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил в среду, что через несколько дней турецкие военные начнут операцию на сирийской территории восточнее реки Евфрат.

"Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата", - приводили СМИ слова Эрдогана.

Президент Турции пояснил, что подобные действия будут способствовать политическому решению кризиса в Сирии.

Представитель министерства обороны США Шон Робертсон затем назвал планы Турции о наступления на северо-востоке Сирии неприемлемыми и вызывающими озабоченность.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Турция, США, Сирия

Новости по теме

В мире
ЕС решил продлить санкции против РФЕС решил продлить санкции против РФ
Это решение принято единогласно сроком на полгодаПодробнее
 Мария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против СШАМария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США
Если суд одобрит сотрудничество россиянки со следствием, ей будет грозить до пяти лет тюрьмыПодробнее
 Болтон связал возможность встречи Путина и Трампа с возвращением Киеву кораблейБолтон связал возможность встречи Путина и Трампа с возвращением Киеву кораблей
Советник президента США не видит обстоятельств, при которых встреча могла бы состояться в обозримом будущемПодробнее
 На Украине запретили еще 26 российских и советских книгНа Украине запретили еще 26 российских и советских книг
Под запретом оказались детская литература советских времен, современные издания для детей и подростков, а также детективыПодробнее
СБУ заявила о доказательствах "разжигания межнациональной вражды" Московским патриархатомСБУ заявила о доказательствах "разжигания межнациональной вражды" Московским патриархатом
Настоятеля Киево-Печерской лавры подозревают в подготовке провокаций накануне Объединительного собораПодробнее
 Четыре человека погибли в результате катастрофы скоростного поезда в АнкареЧетыре человека погибли в результате катастрофы скоростного поезда в Анкаре
Более 40 получили раненияПодробнее
 Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в СирииПентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии
По его мнению, планы Турции могут создать опасность для американских военныхПодробнее
 Боксер Усик намерен защищать Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захватаБоксер Усик намерен защищать Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захвата
"Если пойдут захватывать лавру, я стану на сторону монахов", - заявил абсолютный чемпион мира по боксуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 декабря6 фото
13 декабря
Фотохроника 13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против СШАВ миреЕС решил продлить санкции против РФСпортПрокуратура установила нарушения при расследовании дела Мамаева и КокоринаВ РоссииВладивосток стал столицей Дальнего ВостокаВ РоссииИсточник сообщил о земном происхождении дыры в обшивке "Союза"В РоссииГлава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании

Рейс с туристами "Жемчужной реки" прибыл из Хайкоу в Самару после 40-часовой задержки

Убивший трех человек в Страсбурге мужчина застрелен полицией

Беспилотник США провел очередную разведку в Донбассе и у побережья РФ на Черноморье

Вслед за ним у побережья России на Черном море совершил полет морской разведчик ВМС США Подробнее

"Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы, "Спартак" выбыл из турнира

"Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы, "Спартак" выбыл из турнираВ последнем туре группового этапа "Краснодар" со счетом 0:3 уступил "Севилье", "Спартак" со счетом 0:2 проиграл "Вильярреалу" Подробнее

Чавушоглу и Помпео обсудили Сирию по телефону

В Нацсобрании Франции отклонили вынесение вотума недоверия кабмину

США и РФ определятся с возможностью усилить сотрудничество по борьбе против терроризма

Саммит ЕС потребовал освободить украинских моряков

Киевский патриархат предложит две кандидатуры на пост главы объединенной церкви

Мужчина в Ростовской области в суде ранил ножом пристава и полицейского

Сборная России по хоккею победила Швецию в матче Кубка Первого канала

Россияне уступали в две шайбы, но нашли в себе силы отыграться; победитель определился в серии буллитов Подробнее

ЦИК РФ собрался создать "цифровые" участки для голосования на выборах из любого региона

Суд 12 февраля определит дату вынесения приговора Марии Бутиной

Зубков попросил международную федерацию провести слушания из-за отстранения бобслеистов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');