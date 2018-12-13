Чавушоглу и Помпео обсудили Сирию по телефону

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии, сообщает газета Daily Sabah.

Разговор состоялся в четверг. Стороны обсудили "недавние события в Сирии", сообщает газета со ссылкой на дипломатический источник.

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил в среду, что через несколько дней турецкие военные начнут операцию на сирийской территории восточнее реки Евфрат.

"Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата", - приводили СМИ слова Эрдогана.

Президент Турции пояснил, что подобные действия будут способствовать политическому решению кризиса в Сирии.

Представитель министерства обороны США Шон Робертсон затем назвал планы Турции о наступления на северо-востоке Сирии неприемлемыми и вызывающими озабоченность.