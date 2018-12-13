Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Представитель министерства обороны США Шон Робертсон назвал планы Турции о наступления на северо-востоке Сирии неприемлемыми и вызывающими озабоченность.

"Мы рассматриваем любое из таких действий как неприемлемое", - заявил представитель Пентагона.

Он отметил, что планы Турции "вызывают озабоченность" еще и в связи с тем, что в этом районе находятся американские военные, которые работают с оппозиционными правительству Сирии отрядами Сирийских демократических сил, в том числе Курдскими отрядами народной самообороны (YPG), которые считаются в Турции террористами.

Наступление Турции может создать опасность для американских военных, считает Робертсон.

По его словам, для устранения существующих у Турции и США озабоченностей необходимы консультации и координация действий.

Между тем представители YPG также заявили, что наступление Турции будет играть на руку террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Угроза наступления (Турции - ИФ) совпадает с наступлением наших сил против террористов, на этот раз с входом в город Гаджин", - сказал представитель YPG Нури Махмуд.

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил в среду, что через несколько дней турецкие военные начнут операцию на сирийской территории восточнее реки Евфрат.

"Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата", - приводит газета Hurriyet слова Эрдогана.

Президент Турции пояснил, что подобные действия будут способствовать политическому решению кризиса в Сирии.

Газета также напомнила, что 11 декабря Пентагон объявил о размещении наблюдательных постов на севере Сирии с целью предотвратить столкновения между турецкой армией и поддерживаемым США курдским ополчением. Ранее Анкара обращалась с призывом к Вашингтону не предпринимать этот шаг, добавляет газета.