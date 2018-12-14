Австралия призвала своих граждан к осторожности из-за признания Иерусалима столицей Израиля

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Австралии в преддверии объявления о признании Иерусалима столицей Израиля предупредили своих граждан "проявить осторожность" при посещении соседней Индонезии, сообщают в субботу западные СМИ.

МИД Австралии выпустил обращение, в котором призвал граждан, собирающихся на отдых в ближайшие выходные в Индонезию "проявлять крайнюю осторожность".

Ранее кабинет по вопросам национальной безопасности принял решение о признании Иерусалима столицей Израиля, о чем в ближайшее время объявит новый премьер-министр страны Скотт Моррисонм.

При этом Канберра не будет переносить посольство в Иерусалим, а откроет там консульство. Австралийский телерадиоканал CBS со ссылкой на высокопоставленные источники пояснил, что официальной причиной отказа от переноса посольства является высокая стоимость такой меры - $200 млн.

Ранее власти Индонезии требовали от Австралии отказаться от плана признания Иерусалима и переноса посольства, угрожая прекращением переговоров о свободной торговле, находящихся на финальной стадии.