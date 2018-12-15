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Премьер Австралии объявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Австралия признает Западный Иерусалим столицей Израиля, однако посольство страны останется в Тель-Авиве до тех пор, пока не будет достигнут прочный мир в регионе, заявил в субботу глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

"Теперь Австралия признает столицей Израиля Западный Иерусалим, где находятся кнессет (парламент Израиля) и ряд правительственных учреждений", - сказал он.

"Мы рассчитываем на перевод нашего посольства в Западный Иерусалим, когда на практике будет определен окончательный статус (города)", - отметил премьер. Пока же, по его словам, Канберра переведет в западную часть Иерусалима торговое и военное представительства.

При этом Моррисон отметил, что Канберра "неуклонно придерживается позиции "два государства для двух народов" и осознает чаяния палестинцев относительно будущего государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

Правительство Австралии приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля 11 декабря.

На текущий момент в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Парагвай, перенесший посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив. В ноябре в Иерусалиме открылся Чешский дом, однако пока Чехия не намерена идти вразрез с политикой Евросоюза и переносить посольство.

О намерении перенести посольство в Иерусалим объявил также новый президент Бразилии Жаир Болсонару.

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Теги: Австралия, Израиль, Иерусалим

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