Власти Украины собрались демонтировать памятник Суворову в Киеве

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Памятник российскому полководцу Александру Суворову, который установлен перед зданием Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище), будет демонтирован после соответствующего решения министерства культуры. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"Консультативный совет при департаменте охраны культнаследия КГГА... поддержал обращение лицея им.Богуна и Героя Украины генерала Игоря Гордийчука о невнесении памятника Суворову в Реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта его демонтируют", - написал Кириленко в твиттере.

В 2017 году появилась информация о намерениях администрации образовательного учреждения демонтировать памятник Суворову, установленный у входа в лицей, и перенести его на задний двор. Тогда памятник был закрыт баннером-декорацией с изображением Богуна.

В октябре 2018 года министерство обороны Украины направило письмо в адрес кабинета министров, в котором выступило с инициативой демонтажа памятника и установки на его месте памятника полковнику Ивану Богуну - участнику казацких восстаний в Речи Посполитой, расстрелянному в 1664 году в Новгороде-Северском.

В 1943 году в СССР было принято решение о создании суворовских училищ, одним из первых из них стало Киевское суворовское военное училище. Оно было расформировано в 1992 году, на его базе в 1993 году создан Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.