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Российский турист скончался в аэропорту Гоа от сердечного приступа

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Гражданин РФ скончался в аэропорту Даболим штата Гоа в результате сердечного приступа, сообщает издание The Times of India.

"В аэропорту Даболим в Гоа скончался 37-летний российский турист Антон Кузнецов. Мужчина ждал свой рейс в Россию и жаловался на боли в груди, а затем скончался в результате сердечного приступа. Россиянина доставили в частную клинику города Чикалим, где врачи констатировали его смерть", - пишет портал.

По данным местной полиции, Кузнецов прилетел на отдых чартерным рейсом из России вместе со своей женой 4 декабря. Супруги проводили отпуск в Канаконе на юге Гоа.

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Теги: Индия, Гоа, Россия
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