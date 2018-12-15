Трое сирийских военных погибли при обстрелах со стороны боевиков за сутки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Незаконные вооруженные формирования, действующие в идлибской зоне деэскалации в Сирии, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, сообщил на брифинге в субботу руководитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его данным, в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Бейт-Зиван, Акч-Баер, Сафсафа и Бшарфа провинции Латакия, Зор-Махрука, Абу-Дали и Ачан (дважды) провинции Хама, населенного пункта Телль-Мамо провинции Алеппо, а также юго-западной окраины и района Суккари (трижды) города Алеппо.

"В результате обстрела боевиками населенного пункта Телль-Мамо убито двое и ранено девять военнослужащих вооруженных сил САР. В результате обстрела юго-западной окраины города Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил САР".