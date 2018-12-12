Российские военные в Сирии зафиксировали шесть обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал шесть обстрелов населенных пунктов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил на брифинге в среду, что в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Телль-Марак (дважды), Хамамият провинции Хама, Сандран (дважды), Сафсара провинции Латакия и Телль-Малед провинции Алеппо, а также районов Захабия (дважды), Маканис-Эд-Дувайри и западной окраины города Алеппо.

Он добавил, что в рамках реализации указа президента Сирии власти республики продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 11 декабря 2018 года амнистировано 16 575 человек (по данным на 10 декабря, эта цифра составляла 16 352 человека).