В Госдепе заявили о неизменности позиции по Парижскому соглашению

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки не намерены брать на себя обязательства по выполнению Парижского соглашения, сообщается в субботнем пресс-релизе Госдепа по итогам Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (СОР-24) в Польше.

В Госдепартаменте подчеркнули, что "США намерены выйти из Парижского соглашения при отсутствии более благоприятных условий для американского народа". Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств, - отметили в ведомстве.

В то же время в пресс-релизе отмечается, что США будет сотрудничать со странами-партнерами в области инноваций и технологий, повышению энергетической безопасности и защите окружающей среды.

В прошлом году в администрации Трампа объявили о решении выйти из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями.

Выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний Трампа. По мнению президента, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.