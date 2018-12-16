Медицинский вертолет пропал без вести в Португалии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Медицинский вертолет с четырьмя людьми на борту пропал без вести в Португалии, сообщает в воскресенье Национальный институт неотложной помощи страны.

По словам института, вертолет перестал выходить на связь в субботу в 18:30 (21:30 по московскому времени), после того как доставил 76-летнюю женщину с приступом сердечного заболевания в одну из больниц Порту. На обратном пути при возвращении на базу он пропал. На борту медицинского вертолета находились два пилота, врач и медсестра.