Спасатели обнаружили обломки считавшегося пропавшим медицинского вертолета

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Два пилота, врач и медсестра, находившиеся на борту ранее числившегося пропавшим медицинского вертолета в Португалии, погибли в результате крушения воздушного судна, сообщает в воскресенье Национальный институт неотложной помощи страны.

"Около 1:30 (4:30 по Москве) обнаружен вертолет неотложной медицинской помощи, считавшийся пропавшим. Воздушное судно было обнаружено в горах Серра-де-Пиаш, муниципалитет Валонгу. К сожалению, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вертолет летел при неблагоприятных погодных условиях.