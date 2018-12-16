Трое из десяти пострадавших в Швейцарии россиян получили травмы средней степени тяжести

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Попавшие в ДТП в Швейцарии россияне путешествовали самостоятельно на рейсовом автобусе, трое из них - в состоянии средней тяжести, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Ростуризма.

Ранее в посольстве России в Швейцарии сообщали о 10 пострадавших россиянах. По данным дипломатов, авария произошла под Цюрихом, все пострадавшие были направлены в местные медицинские учреждения.

"По предварительным данным, у троих состояние средней тяжести, остальные проходят обследование, но, вероятно, сильно не пострадали. Наличие медицинской страховки является обязательным условием въезда на территорию стран Шенгенского соглашения", - рассказали в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на данные департамента "Ситуационно-кризисный центр" МИД РФ.

По данным ДСКЦ, автобус был рейсовый. "То есть россияне ехали в Дюссельдорф самостоятельно, а не в рамках организованной турпоездки", - сообщили в Ростуризме.