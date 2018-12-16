Рогозин пообещал доставлять туристов к МКС по короткой схеме с 2020 года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал уже в 2020 году доставлять космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) быстрее авиаперелета из Москвы до Брюсселя.

"Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", - написал он в своем твиттере.

Кроме того, в "Роскосмосе" собираются весной повторить опыт запуска космического "грузовика" к МКС по сверхкороткой схеме. "Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полета - 3 часа", - рассказал Рогозин.

Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года.

Продолжительность полёта - 3 часа.

Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. pic.twitter.com/78lBWqNN0R — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 декабря 2018 г.

Ранее в июле космический "грузовик" "Прогресс МС-09" впервые в истории добрался до МКС всего за 3 часа 40 минут.