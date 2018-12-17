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Ким Чен Ын почтил память отца в седьмую годовщину его смерти

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца по случаю величайшего национального дня поминовения, сообщает ЦТАК. Войдя в мавзолей, лидер КНДР поклонился расположенным здесь статуям основателя страны Ким Ир Сена и председателя Ким Чен Ира и направился в зал, где хранится тело его отца.

Там Ким Чен Ын отдал дань уважения покойному, который "посвятил все свое время процветанию страны и счастью народа до последних мгновений своей революционной карьеры".

Как отмечает агентство, лидера КНДР сопровождали высокопоставленные партийные чиновники.

Сообщение о визите Ким Чен Ына в мавзолей стало первым упоминанием о деятельности северокорейского лидера за последние две недели.

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Теги: КНДР, Ким Чен Ын

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