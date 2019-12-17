Ким Чен Ын почтил память отца в восьмую годовщину его смерти

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в день восьмой годовщины кончины Ким Чен Ира посетил Кымсусанский Дворец Солнца, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын в холле Дворца Солнца возложил цветы к ростовым статуям Ким Чен Ира и основателя КНДР Ким Ир Сена.

После этого северокорейский лидер посетил зал, где покоится тело его отца, и "отвесил глубокие поклоны в знак высочайшего уважения к тому, кто ... самоотверженно служил стране и народу до последнего момента своей революционной жизни".

Как отмечает агентство, лидера КНДР сопровождали высокопоставленные партийные чиновники.

Ким Чен Ир умер в 2011 году. Он возглавил КНДР в 1994 году после кончины своего отца, основателя государства Ким Ир Сена.