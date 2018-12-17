Сеул подтвердил ликвидацию погранпостов КНДР в демилитаризованной зоне

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Военные Южной Кореи подтвердили снос и выведение из строя северокорейских пограничных постов, сообщает агентство "Ренхап".

Объединенный комитет начальников штабов объявил о результатах проверки ликвидации 10 пограничных постов КНДР в демилитаризованной зоне и разоружении еще одного, проведенной 12 декабря.

"Министерство национальной обороны (Южной Кореи) и Объединенный комитет начальников штабов пришли к выводу, что пограничные пункты Севера, в соответствии с соглашением о ликвидации, не смогут работать для выполнения каких-либо миссий мониторинга, и цель выведения их из строя была достигнута", - следует из сообщения Объединенного комитета начальников штабов.

Военные КНДР провели проверку со своей стороны в тот же день. Север подтвердил, что все солдаты и военная техника были выведены из 11 пограничных постов Южной Кореи. Однако Пхеньян потребовал от Сеула снести заборы с колючей проволокой, окружавшие южнокорейские погранпункты.

"В заключение две стороны подтвердили посредством проверки на месте, что они добросовестно выполнили соглашение о ликвидации пограничных пунктов на экспериментальной основе, которое было предусмотрено военным соглашением от 19 сентября", - отмечается в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения по снижению военной напряженности на границе двух Корей, подписанного 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух стран в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, Сеул и Пхеньян договорились снести по 11 погранпунктов с каждой стороны. Позже было решено оставить по одному посту охраны, но без оружия.