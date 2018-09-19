В Сеуле заявили о фактическом прекращении Корейской войны

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду подписали военное соглашение, которое де-факто является договором об официальном окончании Корейской войны 1950-1953 гг., сообщил представитель администрации южнокорейского президента.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 18 сентября прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Саммит продлится до 20 сентября.

Нынешний визит южнокорейского президента в Пхеньян - первый за последние 11 лет после того, как в октябре 2007 года КНДР посетил бывший президент Но Мун Хён.

Война на Корейском полуострове началась в 1950 году, боевые действия продолжались до 1953 года, после чего было заключено перемирие. Однако официальный мирный договор с тех пор так и не подписан.