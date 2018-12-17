Забастовка сотрудников Amazon в ФРГ поставила под угрозу доставку рождественских подарков

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники двух дистрибьютерских центров компании Amazon в Германии объявили в понедельник забастовке, сообщает агентство Associated Press.

Так, на работу в понедельник не вышел персонал в Лейпциге и Верне. Участники забастовки требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат.

По данным германского профсоюза рабочих "Верди", за свою работу сотрудники Amazon в ФРГ получают меньше, чем их коллеги в других компаниях, занимающихся розничной торговлей и интернет-заказами.

Агентство отмечает, что забастовка сотрудников Amazon может привести к тому, что рождественские заказы не будут доставлены вовремя.

В Германии, как и в большинстве европейских стран, Рождество традиционно отмечают в ночь на 25 декабря. На время рождественских праздников приходится большое количество интернет-заказов.